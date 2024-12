G.P. 10 agosto 2021 Premio Ozieri: letteratura al passo coi tempi Premio Ozieri taglia il traguardo della 62° Edizione 2021: il più antico ed ambito premio di letteratura in Sardegna, tra i più longevi dell’intera penisola italiana. Novità per l’invio delle opere e cambio di guardia sulla composizione della nuova giuria



OZIERI - L’Associazione Premio Ozieri di Letteratura sarda presenta il bando per la 62^ edizione del più antico ed ambito premio di letteratura in Sardegna, tra i più longevi dell’intera penisola italiana. Sono attive le 3 sezioni storiche: Poesia sarda “Antoni Sanna”, Prosa “Anghelu Dettori”, Tra poesia e cantigu “Antoni Cubeddu” ai quali si potrà partecipare con un componimento inedito e che non abbia ricevuto nessun premio o segnalazione in altre manifestazioni alla data dell’invio. Ci sarà un premio in denaro ai primi tre classificati di ogni sezione ed anche premi speciali.



Novità anche sulla composizione della nuova giuria dove Attilio Mastino, ex rettore, ha lasciato il posto a Dino Manca, anche quest’ultimo dell’Università di Sassari. Vicepresidente sarà Anna Cristina Serra. Nuovi membri anche in giuria, dove ad Antonio Canalis, Francesco Cossu, Clara Farina, Attilio Mastino e Salvatore Tola si sono aggiunti Cristiano Becciu, Duilio Caocci (Università di Cagliari), Riccardo Mura e Gianbernardo Piroddi. Il Presidente del sodalizio Vittorio Ledda e l’inossidabile segretario Antonio Canalis, ricordano infine, come piccola nota, che il Premio Ozieri non ha ottenuto dalla Regione Sardegna il finanziamento per la 62^ edizione, fondamentale per la prosecuzione dell’attività futura. Nonostante le rassicurazioni del presente grazie alle risorse economiche disponibili, se non arrivasse il sostegno regionale ci sarà grande incertezza per il proseguo prossimo.



Il bando è consultabile da qualche giorno sul sito ed è stato inviato in formato digitale a tutti i partecipanti delle scorse edizioni in possesso di una email personale, mentre per tutti gli altri è stato stampato su cartoncino e spedito via posta. La scadenza è fissata per il 30 settembre 2021 e sono già pervenute diverse opere grazie alla possibilità che i poeti inviino le opere via email a info@premiozieri.it, fatta salva la modalità di invio cartaceo per chi lo desiderasse. La dematerializzazione ha avuto già l’anno scorso una risposta entusiastica, preferita dalla stragrande maggioranza dei partecipanti alla passata edizione. È la conferma che la scena letteraria in Sardegna è viva, in evoluzione e sempre al passo coi tempi. È assai probabile che la cerimonia finale prevista per fine novembre si svolga nella doppia modalità: in presenza a teatro ed anche con la diretta online, con l’obiettivo di rendere fruibile ad un numero sempre maggiore di persone la bellezza della poesia sarda.