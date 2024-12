S.A. 11 agosto 2021 Angelo Cubeddu alla guida della Lega Alghero L´algherese Monica Chessa è il nuovo capo dipartimento regionale delle Pari Opportunità. Al suo posto Angelo Cubeddu guiderà la sezione cittadina della Lega



ALGHERO - - L'algherese Monica Chessa è il nuovo responsabile regionale per la Sardegna del dipartimento Pari opportunità della Lega coordinato a livello nazionale dall’On. Laura Ravetto. Al suo posto, alla guida della sezione cittadina della Lega per Salvini Premier di Alghero, Angelo Cubeddu, responsabile organizzativo della segreteria provinciale di Sassari.



«Cubeddu è già al lavoro con la squadra leghista algherese per l’organizzazione della raccolta firme referendum giustizia, la campagna tesseramento 2021 e per le altre attività del movimento in città dove la Lega è rappresentata in Giunta e in consiglio. Ringrazio di cuore entrambi per la grande disponibilità, buon lavoro» le parole di Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna.



Nella foto: Monica Chessa