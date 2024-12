Cor 11 agosto 2021 Mattarella affascinato dalla Grotta di Nettuno Il Capo dello Stato, in vacanza da qualche giorno ad Alghero, non ha voluto perdersi il fascino unico del complesso carsico di Capo Caccia, tra i siti turistici più frequentati della Sardegna. Le foto



ALGHERO - Visitatore speciale questa sera per il sito turistico più frequentato della Sardegna. Il Capo dello Stato, in vacanza da qualche giorno ad Alghero, ospite della residenza militare a Porto Conte, non ha voluto perdersi il fascino unico del complesso carsico di Capo Caccia. Sergio Mattarella è sbarcato dalla pilotina della Guardia di Finanza sul molo della Grotta di Nettuno poco prima delle 19 ed è rimasto particolarmente affascinato dalla bellezza del complesso carsico algherese. Accompagnato dal sindaco Mario Conoci e dal presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, il Presidente della Repubblica insieme alla famiglia ha fatto il giro completo del sito che ogni anno attira decine di migliaia di visitatori.



Nella foto: il Presidente Sergio Mattarella nella Grotta di Nettuno ad Alghero