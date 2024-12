G.P. 12 agosto 2021 Luca Telese racconta Gigi Riva Luca Telese sarà ospite del festival “Dall´altra parte del mare” in Piazza Boyl a Putifigari. Venerdì 13 agosto nuovo appuntamento con l’ospite della serata che converserà con Elias Vacca del suo libro "Cuori campioni. La passione di Gigi Riva, i giganti di Sardegna e l´incredibile anno dello scudetto”



PUTIFIGARI - Venerdì 13 agosto alle ore 21,00 in Piazza Boyl a Putifigari, nuovo appuntamento con le anteprime di “Dall'altra parte del mare”. Luca Telese sarà ospite del festival e converserà con Elias Vacca del suo libro "Cuori campioni”: racconterà quegli anni indimenticabili con il passo narrativo del grande romanzo di popolo, di padri e di figli, di battaglie sul campo e fuori. Un'immersione nell'anima di un tempo e di una terra che intreccia partite e retroscena, copertine del «Monello» e radiocronache di Sandro Ciotti, stadi in costruzione e antiche architetture megalitiche. Perché la storia, quando si fa mito, è immensa e inesauribile.



La passione di Gigi Riva, i giganti di Sardegna e l'incredibile anno dello scudetto".La storia dei campioni del Cagliari non finisce certo con lo storico scudetto conquistato il 12 aprile 1970. Comincia, anzi, un periodo travolgente: per loro, per la Sardegna e per l'Italia. Un'intensa stagione che porta nuove epiche partite: da quelle del campionato, dove la squadra lotta per mantenere il suo primato, ma deve fare i conti con la malasorte, a quelle del Mondiale in Messico, in cui tanti dei compagni sono chiamati a giocare. Una stagione difficile per l'eroe indiscusso Gigi Riva, fuori uso per mesi dopo l'infortunio di Vienna e inseguito dai media a caccia di uno scoop sul suo amore con la misteriosa «Dama Bianca». Una stagione, nel finale, di dolceamari addii con la fine dell'era Scopigno.



Ma in questa storia magica e tormentata c'è molto più del calcio e dei suoi campioni. C'è una Sardegna che corre e si rinnova diventando protagonista, tra le miniere di fluorite e la più grande raffineria del Mediterraneo, del rilancio industriale del Paese. E c'è un'Italia intera che lotta per portare nella modernità una società percorsa da discriminazioni arcaiche, dove non esiste il divorzio e imperano le disparità salariali tra Nord e Sud. Luca Telese è un giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo italiano. Dirige la collana "Radici nel Presente" della casa editrice Sperling & Kupfer, con cui Telese ha pubblicato nel 2006 il libro Cuori neri - in cui ha ripercorso l'assassinio di 21 giovani militanti di destra, principalmente del Fronte della Gioventù, durante gli anni di piombo -, Qualcuno era comunista (2009), Gioventù amore e rabbia (2011), e Cuori contro (2017). Il Festival Dall'altra parte del mare è organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e delle Amministrazioni Comunali di Alghero e Putifigari.