21:43 Minori in comunità, nuovo sistema gestionale Il “Sistema informativo per la gestione del minore in comunità”, progetto strategico della Regione in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, è stato presentato in due importanti eventi, il primo, lo scorso 26 novembre nell’aula magna "Mario Carta" dell’università degli studi di Cagliari e, il secondo, oggi nell’aula magna dell’università degli studi di Sassari