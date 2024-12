G.P. 12 agosto 2021 Gli eventi della settimana più calda La settimana più calda dell´estate offre un ricco cartellone di eventi nella Riviera del Corallo. Dai grandi nomi della musica italiana agli appuntamenti in centro storico, a teatro, alle Torri, a Palmavera e al Quarter.



ALGHERO - Non solo grandi eventi nell'Arena Rugby Maria Pia dove per tutto il mese di agosto e settembre si alterneranno le star e i grandi nomi della musica italiana: Francesco De Gregori (17 e 18 agosto), Rkomi (20 agosto), Mahmood (21 agosto), Ron (24 agosto), Edoardo Bennato (28 agosto), Antonello Venditti (17 e 18 settembre). Continuano ad Alghero gli appuntamenti del ricco cartellone dell'estate predisposto dalla Fondazione Alghero e dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le più importanti realtà associative del territorio: tanta musica, cinema, teatro e danza, mostre di pittura, esposizioni fotografiche, presentazioni di libri, incontri con giornalisti, storici e letterati.



Anche la settimana più calda dell'anno è ricca di appuntamenti di qualità. Questa sera, giovedì 12 agosto, in programma la performance live di Claudia Aru nel Teatro Civico Gavì Ballero (inizio spettacolo ore 20.30, a cura della compagnia Teatro d'Inverno). Venerdì 13 agosto (dalle ore 19) nella Torre Sulis, l'inaugurazione del Volo nella leggerezza, mostra di manufatti artigianali a cura dell’associazione Piccole Botteghe.



Doppia data per la storica band sarda dei Tazenda ad Alghero: sempre venerdì, alle ore 21.00 sul palco del Quarter e il giorno dopo, sabato 14 agosto (ore 21.00), presso il Complesso Nuragico di Palmavera. Passato il Ferragosto, lunedì 16 agosto, l'atteso appuntamento al Quarter (ore 21) con la Swing Era Jazz Band a cura dell’Associazione Blue Note Orchestra.