Cor 13 agosto 2021 Centro Riuso Sassari, avviso per gestione Il centro dovrà essere aperto al pubblico per almeno 25 ore settimanali, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione comunale, e l'importo annuo del rimborso a copertura dei costi di gestione (non è attività a scopo di lucro) è di 25mila euro totali



SASSARI - Pubblicata la manifestazione di interesse per la gestione del Centro del Riuso comunale, della durata di 1 anno. Le domande dovranno essere presentate entro il 29 agosto. L'avviso pubblico è rivolto a soggetti che operano nel terzo settore (associazioni, organizzazioni no-profit, enti religiosi ecc), anche costituiti in raggruppamenti temporanei, senza fini di lucro. La gestione del Centro comprende diverse attività: dalla verifica che i beni usati conferiti siano ricompresi tra quelli che possono essere accettati e che possano essere destinati al riuso controllandone la funzionalità, alla registrazione e alla movimentazione del bene; dalla conservazione del bene in buono stato all'accompagnamento all'interno del centro degli utenti interessati al ritiro di beni usati e la fornitura di informazioni sugli stessi. Il gestore inoltre dovrà periodicamente trasmettere al Comune un report sull'attività svolta.



Il centro dovrà essere aperto al pubblico per almeno 25 ore settimanali, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione comunale, e l'importo annuo del rimborso a copertura dei costi di gestione (non è attività a scopo di lucro) è di 25mila euro totali. Il Centro di Riuso ha finalità sia ambientali che sociali: da un lato, concorre a ridurre la produzione di rifiuti favorendo il riuso e prolungando il ciclo di vita dei materiali e dei beni, dall'altro offre un sostegno alle fasce sensibili della popolazione rendendo disponibili beni usati ma che possono essere ancora utilizzati. In quest'ultimo anno, nonostante la pandemia e la chiusura nel periodo di lockdown, il Centro ha proseguito la sua attività gestendo complessivamente più di 200 accessi, tra conferimento e consegne dei beni.