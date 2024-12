Cor 13 agosto 2021 Fino al 13 settembre isola ecologica a Palmadula Tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9 alle 15, gli abitanti e i turisti residenti a Palmadula e nelle borgate vicine possono conferire i rifiuti nell´isola ecologica



A partire da lunedì 16 agosto e fino al 13 settembre, tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9 alle 15, gli abitanti e i turisti residenti a Palmadula e nelle borgate vicine possono conferire i rifiuti nell'isola ecologica nel cortile della scuola in via dei Rosmarini. Possono essere conferiti carta e cartone, plastica, barattolame, vetro, secco residuo e organico. Quest'ultimo può essere portato nell'isola ecologica da coloro che non possono fare il compostaggio domestico e che sono stati precedentemente autorizzati dal Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari.