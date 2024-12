Cor 14 agosto 2021 Radicali in visita al carcere di Alghero



La delegazione del Partito Radicale impegnata nel tour agostano per la raccolta firme sui sei quesiti referendari - composta da Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale, Giacomo Melilla, membro della Tesoreria, Johanna Hartan e Francesca Pollio Salimbeni - visiterà domani alle ore 11 la Casa Circondariale di Alghero La delegazione del Partito Radicale impegnata nel tour agostano per la raccolta firme sui sei quesiti referendari - composta da Irene Testa, tesoriere del Partito Radicale, Giacomo Melilla, membro della Tesoreria, Johanna Hartan e Francesca Pollio Salimbeni - visiterà domani alle ore 11 la Casa Circondariale di Alghero