In aumento i positivi a Sassari: 187 casi

SASSARI - Sono 187 le persone positive al coronavirus a Sassari. L'ultimo bollettino ha rivelato un aumento di 25 nuovi casi rispetto a ieri. Dodici i ricoverati, più uno nel Covid Hotel. Sono, invece, 158 le persone in quarantena.



Intanto un piano, modulabile a seconda delle esigenze del momento, è pronto per affrontare la situazione ed evitare la pressione negli ospedali. In particolare all'Aou di Sassari in prima battuta l'assistenza ai pazienti Covid è garantita nel reparto di Malattie infettive.



Quando questa dovesse riempirsi, sarà la volta dell'unità operativa di Pneumologia. Soltanto qualora non ci dovesse essere più posto neppure qui il supporto arriverà dai reparti di Geriatria e Patologia medica del Santissima Annunziata che ospiteranno appunto i pazienti positivi al Covid.