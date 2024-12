S.A. 15 agosto 2021 Passeggiata al parco per il Presidente Mattarella Visita inaspettata, ma estremamente gradita, al Parco naturale regionale di Porto Conte per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Tappa a Prigionette e Cala Barca



ALGHERO - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver incontrato il Sindaco di Alghero Mario Conoci, la Giunta Comunale e il presidente del Consiglio Comunale, ha visitato il Parco naturale regionale di Porto Conte. Il Capo dello Stato, accolto e accompagnato dal Presidente dell’Ente con sede a Casa Gioiosa Raimondo Tilloca, dal responsabile del compendio forestale Massimo d’Angelo e dal personale di ExplorAlghero, si è recato nella foresta demaniale di Prigionette per poi percorrere CalaLunga fino ad arrivare sulla falesia di Cala Barca che si affaccia sull’Isola Piana.



Una visita non prevista per il Presidente che è rimasto ammaliato dal panorama dalla natura dell’oasi faunistica, oltre che dalle illustrazioni del personale di ExplorAlghero, mentre una volta raggiunto il belvedere ha potuto gustare alcuni dei prodotti locali. Al ritorno il presidente Tilloca ha donato al Presidente Mattarella alcune pubblicazioni riguardanti il Parco e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana e tre volumi riguardanti la permanenza di Antoine de Sant’Exupery ad Alghero.



Al termine il Presidente Mattarella ha suggellato la sua visita con la firma nel “libro degli ospiti”. «Enorme soddisfazione per il Parco, l’Area Marina Protetta e tutta la nostra struttura che si è messa a disposizione per rendere possibile questa visita - ha affermato Tilloca sottolineando anche - l’attenzione del Capo dello Stato verso tutto il territorio, oltre che per l’area protetta, per una visita che resterà nella storia».



