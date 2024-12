S.A. 16 agosto 2021 Linea Blu, Alghero sulla Rai Nella trasmissione pomeridiana dedicata ai viaggi lungo la Penisola, la protagonista sarà la Sardegna, in particolare la costa occidentale della Sardegna dal sud fino ad Alghero



ALGHERO - Oggi, lunedì 16 agosto alle 14 su Rai1 ritorna un nuovo appuntamento con “Linea Blu”. Nella trasmissione pomeridiana dedicata ai viaggi lungo la Penisola, la protagonista sarà la Sardegna, in particolare la costa occidentale della Sardegna dal sud fino ad Alghero. La giornalista Donatella Bianchi torna si fermerà tra i paesaggi del Sulcis-Iglesiente, Sant’Antioco, passando per Funtanamare con i suoi quattro chilometri di spiaggia, fino ad arrivare a Capo Pecora. Il percorso terminerà in Riviera del Corallo. Come ogni sabato, Fabio Gallo accompagnerà nel suo viaggio Donatella Bianchi.