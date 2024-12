Cor 17 agosto 2021 Bolentino a coppie, gara ad Alghero Si terrà il 22 agosto nel golfo di Alghero. Organizza Il Club Nautico Alghero, in collaborazione con il Consorzio del Porto di Alghero e l´Acsi Provinciale



ALGHERO - Il Club Nautico Alghero, in collaborazione con il Consorzio del Porto di Alghero e l'ACsi Provinciale, organizza una gara di pesca a bolentino a coppie denominata "Trofeo Acsi Nazionale" per il giorno 22 agosto 2021 da tenersi nel golfo di Alghero. La manifestazione è aperta a tutti i praticanti la pesca sportiva dalla barca. Iscrizioni e regolamento di gara presso la sede del Club Nautico Alghero in via Barbagia n°23, dalle ore 18,30 alle ore 20,30 nelle giornate di mercoledì 18 e di venerdì 20 agosto.