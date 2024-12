S.A. 18 agosto 2021 Marras presenta il suo film del cuore Giovedì 19 agosto nella nuova Arena Terragona di Alghero prosegue la rassegna “I film del cuore” inserita all´interno del festival che propone grandi “classici” presentati da importanti personaggi



ALGHERO - Prima di salpare per l’ Asinara il Festival Pensieri e Parole fa tappa anche ad Alghero. Giovedì 19 agosto nella nuova Arena Terragona di Alghero in viale Giovanni XXIII, alle 21 prosegue la rassegna “I film del cuore” inserita all'interno del festival che propone grandi “classici” presentati da importanti personaggi della comunicazione, della moda e della musica.



Dopo la serata in compagnia di Annamaria Testa sarà lo stilista Antonio Marras a presentare la propria pellicola- culto:“Barry Lyndon” di Stanley Kubrick, la cui visione sarà accompagnata da una degustazione di bianco IGT “Maria Tzufia” dell’Azienda Deperu-Holler di Perfugas. Marisa Berenson (la protagonista femminile di Barry Lyndon) ha inviato al festival una sua testimonianza video che sarà proiettata prima del film.



Nella foto: il musicista Fresu e lo stilista Marras