Cor 20 agosto 2021 Marco Spissu parla russo col Unics Kazan Il play sassarese e della Nazionale azzurra, classe 1995, infatti, ha firmato con i russi dello Unics Kazan, lo scorso anno finalisti di Eurcup e quest’anno tra le squadre che disputeranno l’Eurolega. Gli auguri di tutto il Comitato regionale della Fip Sardegna



SASSARI - Dopo il clamoroso “No” del Malaga, Marco Spissu ritrova il sorriso ma soprattutto la squadra per la prossima stagione. Il play sassarese e della Nazionale azzurra, classe 1995, infatti, ha firmato con i russi dello Unics Kazan, lo scorso anno finalisti di Eurcup e quest’anno tra le squadre che disputeranno l’Eurolega. «Da parte mia e di tutto il Comitato regionale della Fip Sardegna, sono felice per la nuova destinazione sportiva di Marco Spissu». Parole del Presidente Salvatore Serra che prosegue: «Un ragazzo che ha dimostrato sul campo di meritare un’occasione che altri, in passato hanno avuto. Da Sardo sono contento che ci possa rappresentare non solo per le doti sportive, ma anche per il carattere che ha dimostrato di avere. Un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura da parte mia, del Comitato e di tutta la pallacanestro isolana».