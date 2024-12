Cor 21 agosto 2021 "Italian Graffiati", al Lido di Alghero ritorna il vinile La selezione musicale verrà curata da dj Davide Merlini che colleziona vinili da una vita e verrà affiancato da Paolo Melis. Dallo swing proibito, il jazz di Buscaglione e Carosone, lo strappo generazionale degli urlatori, i primi emulatori del rock’n’roll americano, fino alla beat generazion, il soul e lo shake



ALGHERO - Domenica 22 agosto al Lido di Alghero beach bar si rivivono gli anni d’oro della musica italiana in un formato che torna sempre più di moda, con una mostra delle copertine dalle grafiche più accattivanti e l’autore principale, il fumettista italiano Guido Crepax. L’evento è

"Italian Graffiati", un modo divertente di scoprire delle perle musicali del passato direttamente sui vinili da 45 giri.



Dallo swing proibito, il jazz di Buscaglione e Carosone, lo strappo generazionale degli urlatori, i primi emulatori del rock’n’roll americano, fino alla beat generazion, il soul e lo shake. In questi giorni in versione remixata sta spopolando un vecchio pezzo di Caterina Valente “Bongo Cha“, remixato e cantato da tutti i giovani. Sarà l'occasione per riscoprire gli originali e anche quei pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana che attingeva dai successi inglesi o americani traducendoli alla buona per il mercato italiano.



I vinili suonati sono dei 45 giri alcuni di estremo valore come la ragazza 77, mister anima, gli erranti, gli scooters e tanti altri pezzi da collezione oltre ai vari successi. Un vero e proprio tuffo nel passato per i più grandi e una riscoperta per i più giovani. La selezione musicale verrà curata da dj Davide Merlini che colleziona vinili da una vita ( alcuni di loro sono un eredità di famiglia vecchi dischi dei genitori) e verrà affiancato da Paolo Melis.