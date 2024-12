22 agosto 2021 Nello e il sogno da deputato a Barcellona 42 anni algherese, e´attualmente il responsabile Front Office in una clinica ospedaliera e receptionist in un hotel a Barcellona. Un nuovo protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo"



ALGHERO - Nello Cardenia, 42 anni algherese, e'attualmente il responsabile Front Office in una clinica ospedaliera e receptionist in un hotel a Barcellona. La città catalana è stata la sua scelta dopo esperienze più a nord d'Europa dove non aveva sentito il calore di un posto mediterraneo dove emergono i suoni della propria vita: quel catalano così vicino alla parlata di Alghero.



Un nuovo protagonista per la rubrica del Quotidiano di Alghero: "Alghero nel mondo" con le storie di tanti concittadini che sono emigrati per cercare un lavoro, imparare una nuova lingua, dimenticare un amore e poi magari trovarne un altro. La rubrica è a cura di Giuliana Portas e Sara Alivesi che ogni domenica racconteranno una vita e una città diversa. E' incoraggiante sapere che ce l'hanno fatta, ciascuno con un proprio percorso e destinazione. E' emozionante sentire il loro legame con Alghero, attraverso un luogo o un ricordo.





A quanti anni sei partita da Alghero?

A 20 anni.



Barcellona è stata la tua prima destinazione?

La mia prima destinazione è stata Bologna, poi una breve esperienza a Dublino. Dopo ho vissuto a Londra ed ora a Barcellona.



Il giorno più bello della tua vita da espatriato?

A Barcellona il momento più bello è stato sentirsi parte della comunità di lingua catalana, ovvero vivere quotidianamente questo legame storico.



Se non fossi partito cosa avresti fatto?

Penso che avrei lavorato in qualche hotel.



Cosa porteresti di Barcellona ad Alghero?

Di Barcellona porterei la cura degli spazi pubblici e la rete dei centri civici presenti in ogni quartiere.



Cosa porteresti di Alghero a Barcellona?

Ora che vivo a Barcellona Alghero mi manca meno di altre volte. Però ci porterei i suoi tramonti e gli spaghetti ai ricci di mare.



Hai mai pensato di ritornare ad Alghero?

Ci ho provato ma alla fin esono ripartito.



Un incontro inatteso con un concittadino…

Non ho mai incontrato nessuno



Se pensi ad Alghero la prima immagine che ti viene in mente…

I tuffi e le nuotate sotto Punta Giglio.



Dove ti vedi fra 10 anni...

Primo algherese deputato nel Parlamento catalano...scherzo!



Nella foto: Nello Cardenia