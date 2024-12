video Cor 25 agosto 2021 Frecce Tricolori, acrobazie sul cielo di Alghero La Pattuglia Acrobatica Italiana ad Alghero. Un onore aver ospitato il simbolo del “made in Italy” nel mondo, sinonimo di tecnologia, competenze e capacità di fare squadra dell'intera Aeronautica Militare. Le immagini



ALGHERO - Chiusa con la sessione odierna la due giorni di addestramento per i piloti delle Frecce Tricolori. Acrobazie sul cielo di Alghero per la Pattuglia Acrobatica Italiana. Un onore aver ospitato il simbolo del “made in Italy” nel mondo, sinonimo di tecnologia, competenze e capacità di fare squadra dell'intera Aeronautica Militare. Non è un caso se l'Aeronautica ha scelto Alghero per gli ultimi allenamenti in vista della manifestazione in programma a Rivolto il 18 e 19 settembre. Tra gli altri, decisivo l´impegno del presidente del Consiglio regionale Michele Pais. Guarda e condividi il video su Alguer.tv