S.A. 27 agosto 2021 Covid, casi in calo ma ricoveri in aumento 343 ulteriori casi confermati di positività. Cinque nuovi ricoveri in un giorno. La Sardegna si salva dalla zona gialla grazie ad un punto percentuale sotto la soglia critica



CAGLIARI - Cala il numero dei nuovi contagi in Sardegna. Oggi si registrano, infatti, 343 ulteriori casi confermati di positività, sulla base di 2946 persone testate.



Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6244 test con un tasso di positività del 5,5%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono calati a 24 (uno in meno rispetto a ieri); mentre crescono di cinque unità quelli in area medica che ora sono 233 con un saldo comunque positivo di +4. 7866 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 104 rispetto a ieri).



Si registrano 3 decessi: 2 uomini di 50 e 83 anni e una donna di 74, tutti residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. La Sardegna si salva dalla zona gialla grazie ad un punto percentuale sotto la soglia critica per l'occupazione dei posti letto in area medica da parte di pazienti Covid.