Cor 28 agosto 2021 Ita, niente voli su Alghero, Cagliari e Olbia In attesa di capire se e quando la continuità territoriale sarà garantita, la nuova compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia non mette in vendita i biglietti sugli scali sardi. All'orizzonte gravi ripercussioni



ALGHERO - Nasce la nuova Alitalia, ma gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia rimangono nell’angolo. Sempre penalizzati per quanto riguarda i collegamenti in continuità territoriale perfino su Roma e Milano. Inizia così tutta in salita per la Sardegna la nuova avventura targata Ita, Italia Trasporto Aereo, il vettore nato dalle ceneri di Alitalia che dal 15 ottobre accenderà i motori con voli a corto e lungo raggio.



Nessun collegamento previsto con i tre scali dell'Isola. Da qualche giorno sono in vendita i biglietti dal 15 ottobre a marzo 2022, ma di tratte su Alghero, Cagliari e Olbia non c'è traccia, la Sardegna resta tagliata fuori dalle rotte della nuova compagnia di bandiera. Impossibile fare un biglietto, sul nuovo sito di vendita, il messaggio è chiaro: «non è stato possibile procedere con l’operazione richiesta. Ti invitiamo a riprovare».



Un danno grave per l'economia turistica, ma ancor di più per i legittimi diritti alla mobilità dei sardi, che rischiano di non aver garantita la possibilità di spostamento dall'isola. Per lavoro, svago o salute, se non si interverrà con tempestività, non saranno programmati i collegamenti in continuità territoriale, una delle faticose conquiste sulla mobilità garantite fino ad oggi.