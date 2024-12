Cor 28 agosto 2021 Dinamo2000, Rotondo coach in B femminile La guida tecnica del nuovo progetto per la stagione 2021-2022, la squadra senior femminile che si iscriverà al campionato di Serie B, sarà una bandiera della pallacanestro sassarese: Emanuele Rotondo



SASSARI - La società del presidente Spissu, ha deciso di ripartire in grande per la nuova stagione e, l’opportunità di un progetto dedicato al basket femminile a livello regionale, è stata rapidamente accolta con piacere ed entusiasmo; una sfida che ha coinvolto da subito Rotondo, per un gradito ritorno fra i colori biancoverdi grazie alle motivazioni legate al progetto, all’ambiente e alla voglia di cimentarsi in un nuovo palcoscenico, fattori che lo hanno spinto ad accettare la proposta del DS Pilia.



Rotondo è la vera icona del basket Sassarese, miglior marcatore della storia della Dinamo Sassari, ha deciso di continuare a vivere la sua passione per la palla a spicchi anche sulle panchine a bordo campo una volta chiusa la carriera da giocatore; da coach per quanto ancora all’inizio, ha già diverse stagioni alle spalle, dato che il primo corso ufficiale è stato concluso con merito nel 1999, da quel momento tanto spazio dedicato alle giovanili e al minibasket, mantenendo vivo il ruolo anche in campo. Dal 2011 la scelta di dedicarsi interamente all’esperienza da allenatore, che lo ha visto sedersi sulle panchine di tutte le serie regionali e giovanili, fino al 2019-2020 dove guidava con successo il CMB Porto Torres prima della sospensione del campionato promozione per COVID.



Nell’ultimo anno, compatibilmente con le sospensioni e riprese dettate dalla pandemia, Rotondo ha guidato l’under14 maschile della Dinamo Sassari, con il quale ha vinto il campionato regionale. Come lui stesso ammette, l’unica esperienza non ancora effettuata è proprio quella di un campionato femminile, una sfida che lo vedrà protagonista con i colori biancoverdi.