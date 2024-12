S.A. 29 agosto 2021 Tennis club Alghero, finali e vincitori sulla terra Il tabellone composto da 28 giocatori ha visto trionfare la coppia formata da Giovanni Cherchi e Michele Castellini. La coppia ha battuto in finale per 9/7 Francesca Carboni e Daniele Cocco



ALGHERO - Dopo il grande successo del doppio giallo svoltosi qualche giorno fa’, si e’ giocato il torneo con lo stesso regolamento al campo numero 7 per gli amanti della terra battuta, il tabellone composto da 28 giocatori ha visto trionfare la coppia formata da Giovanni Cherchi (secondo torneo vinto per lui) e Michele Castellini.



La coppia ha battuto in finale per 9/7 Francesca Carboni e Daniele Cocco, dopo un’ora e mezza di ottimo tennis da ambo le parti, con la maggior esperienza della coppia vincitrice a farla da padrone soprattutto nei game finali, giocati punto a punto.



L’ottima riuscita del torneo la si deve a tutti i partecipanti e soprattutto ai soci sempre numerosi in tribuna, a partire da lunedì giornata inaugurale, fino al venerdi giorno della finalissima. A seguire come sempre le premiazioni dei vincitori e finalisti, un applauso comunque ai semifinalisti Dante Bardino, Luigi Ceravola, Salvatore Serra, Enrico Daga e tutti gli altri partecipanti.