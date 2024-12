S.A. 30 agosto 2021 Coppa Primavela, giovani velisti a Cagliari Programma di gara rispettato, domenica nella prima giornata della 36a edizione della Coppa Primavela, il più importante evento velico giovanile nazionale



CAGLIARI – Vento leggero da sud e programma di gara rispettato, domenica nella prima giornata della 36a edizione della Coppa Primavela, il più importante evento velico giovanile nazionale, che si svolge a Cagliari fino a martedì 31 agosto sotto l’egida della Federazione Italiana Vela e con l’organizzazione del Consorzio Velico Cagliari 2020 formato da Yacht Club Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari. I concorrenti al doppio evento, tra Coppa Primavela e Campionato italiano classi in singolo (in programma dal 2 al 5 settembre), sono 1016, di età compresa tra i 9 e 16 anni. Di questi, 437 gareggiano in rappresentanza della Terza Zona, corrispondente alla Sardegna. La flotta più numerosa è quella degli Optimist (233), seguiti da O’pen Skiff (125) e Techno 293 (79).



Un libeccio leggerissimo ha accompagnato i regatanti verso i rispettivi campi di regata, assieme ai saluti e agli auguri di buon vento da parte dei familiari e del pubblico distribuito tra la spiaggia e la passeggiata di Marina Piccola. I primi a partire, poco prima delle 13, sono stati gli Optimist, distribuiti nel campo più esterno e a favore di vento. A seguire, è toccato agli O’pen Skiff, darsi battaglia di fronte all’Ospedale Marino.



Nel frattempo, mentre la brezza girava a scirocco per stabilizzarsi a 180°, anche le tavole a vela Techno 293 facevano il loro ingresso in acqua, dipingendo con le loro vele dai colori fluo il tratto di mare antistante la prima fermata del Poetto. In totale, gli Optimist hanno disputato tre prove, mentre sia gli O’pen Skiff che i windsurf Techno 293 si sono misurati in quattro regate. Due terzi posti finora, tra i sardi presenti in gara. Il primo porta la firma di Sara Murru (Lega Navale Italiana Sulcis), terza assoluta e prima femminile nel campionato italiano O’pen Skiff Under 17. Terza posizione anche per Diego Marghinotti (Windsurfing Club Cagliari) tra i windsurf Techno 293, nella Coppa Presidente. Il segnale di partenza delle regate di oggi è stato fissato alle ore 13.





Nella foto (di Martina Orsini): un momento della gara