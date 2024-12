S.A. 30 agosto 2021 La Compagnia delle Donne a Sennori La commedia in sardo Su Parente Americanu in scena oggi nella ex cava di tufo, rappresentazione teatrale organizzata dall´Associazione L´Isola Shardana e che vedrà in scena la Compagnia delle Donne di Ozieri



SENNORI - La Compagnia delle Donne di Ozieri, andrà in scena questa sera, lunedì 30 agosto, alle ore 21 nella ex cava di tufo di Sennori con “Su parente americanu”, commedia in tre atti scritta da Salvatorangelo Spano in sardo campidanese e riadattata in sardo logudorese. A curare la traduzione e l’adattamento è stato Antonio Canalis, segretario del Premio Ozieri di Letteratura Sarda: la commedia, infatti, è uno dei tanti lavori insigniti di un riconoscimento dalla giuria del Premio Ozieri nel corso della sua lunga storia. La regia di Paola Bua. L'evento è organizzato dall'Associazione L'Isola Shardana di Massimo Spanu con il patrocinio dell'Asessorato alla Cultura del Comune di Sennori.



Nella foto: La Compagnia delle Donne