Cor 30 agosto 2021 Basket: parte la stagione della Mercede Con il primo appuntamento di venerdì sera nella pineta di Maria Pia, ha preso il via la stagione 2021/2022 della Mercede basket Alghero, che si prepara al campionato regionale di serie B pallacanestro femminile



ALGHERO - Si ricomincia. Con il primo appuntamento di venerdì sera nella pineta di Maria Pia, ha preso il via la stagione 2021/2022 della Mercede basket Alghero, che si prepara al campionato regionale di serie B pallacanestro femminile, dopo il secondo posto dello scorso torneo. Pressoché invariato il roster a disposizione della confermatissima Manuela Monticelli, che si poggia sullo zoccolo duro algherese, con ragazze che crescono e sognano palcoscenici importanti. Da oggi, via agli allenamenti al Pala Corbia.



Undici le squadre iscritte nel campionato cadetto isolano: con la Mercede, rappresenteranno il nord Sardegna la Scuola addestramento basket Alghero, le sassaresi Basket'90 e Dinamo basket 2000 e il New basket Ploaghe. Dal Capo di sotto, invece, arrivano le cagliaritane Astro, Spirito sportivo, Su Planu e Virtus, l'Antonianum Quartu e la San Salvatore Selargius.



Intanto, la Mercede si sta guardando attorno per crescere ancora sul territorio. E' di questi giorni la notizia che il presidente Antonio Burruni e il general manager Francesco De Rosa starebbero concludendo l'acquisizione di una società sassarese, per allargare interessi e raggio d'azione del sodalizio bianco-blu.