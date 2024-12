G.P. 31 agosto 2021 Assl Medio Campidano: prenotazione telefonica Per tutti i poliambulatori del territorio della Assl del Medio Campidano è stato attivato un nuovo numero telefonico di prenotazione per prelievi e prestazioni di esami di laboratorio



SANLURI - Per poter accedere al servizio dei prelievi e prestazioni di esami di laboratorio di tutti i poliambulatori del territorio della Assl del Medio Campidano è stato istituito un nuovo numero telefonico di prenotazione. sarà quindi possibile prenotarsi telefonicamente al n. 339.8753619. La prenotazione telefonica può avvenire chiamando il numero dedicato: 339.8753619 tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.30 alle ore 13.30 tenendo a portata di mano i seguenti documenti: prescrizione medica delle analisi da prenotare; documento di identità; tessera sanitaria; recapito telefonico



La prenotazione è obbligatoria, non potranno essere accettati utenti che non sono prenotati. Resta salva la possibilità di prenotarsi di persona presso uno degli sportelli sotto indicati: Guspini: dal lunedì al venerdì dalle 9.45 alle 12.15. Sanluri: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.45- pomeriggio dal lunedì al giovedì 15.00 - 16.45. Villacidro: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12.25. San Gavino Poliambulatorio: dalle 10:30 alle 12:25. Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.



Per la disdetta prenotazione analisi: le analisi già prenotate (sia allo sportello che al telefono) dovranno essere disdette esclusivamente entro le ore 10.00 del giorno precedente la data dell’appuntamento, pena il pagamento del ticket della prestazione (anche per i soggetti esenti). La disdetta può essere effettuata al seguente indirizzo: disdetteprelievi.asslsanluri@atssardegna.it ovvero recandosi allo sportello nei giorni e negli orari sopra riportati.