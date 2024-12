G.P. 2 settembre 2021 Massimiliano Fois in scena a Sennariolo Concerto poetico “Breviario per notturni campestri”. Sabato 4 Settembre alle ore 21.30 a Sennariolo: testi e voce Massimiliano Fois, chitarra, armonica e voce Quirico Solinas, Manuele Costantino alla tromba, Dario Pinna al violino e Riccardo Pinna al pianoforte



Nello spettacolo, a metà strada tra teatro e musica, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali di suoni d’altri tempi, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte.



Il testo, opera dello scrittore Massimiliano Fois finalista al Premio Alda Merini 2020 è pubblicato dalle Edizioni Nemapress. Nel 2019 è arrivato alla terza ristampa e recentemente, l’opera, ha ricevuto il Primo Premio Poesia Edita al Premio Letterario Osilo, tra i più longevi e importanti dell’isola. L’evento di sabato è Patrocinato dal Comune di Sennariolo e l’ingresso sarà gratuito.



Nella foto: Massimiliano Fois