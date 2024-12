Cor 3 settembre 2021 La Regione al Web Summit di Lisbona Sardegna Ricerche, in collaborazione con l´Assessorato dell´Industria e nell´ambito delle attività previste dal Programma regionale triennale per l´internazionalizzazione



CAGLIARI - La Regione promuove le start up sarde al Web Summit in programma a Lisbona dal 1 al 4 novembre. Sardegna Ricerche, in collaborazione con l'Assessorato dell'Industria e nell'ambito delle attività previste dal Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione, sarà il veicolo per illustrare nel prestigioso appuntamento internazionale alcune iniziative di alta tecnologia e innovazione.



Il Web Summit, ricorda l’assessora all’Industria Anita Pili, è il più importante evento annuale europeo dedicato alla tecnologia e all'innovazione digitale. La Sardegna ci sarà: la Regione acquisirà uno spazio espositivo all'interno di un'area "Alpha/Startup" per un massimo di 8 startup innovative. Crediamo fortemente nell’innovazione tecnologica, dice l’assessora Pili, e non potevano non offrire alle start up sarde un’occasione per affacciarsi alla manifestazione, che richiama interesse da tutto il mondo.



L'edizione 2021 si terrà in presenza a Lisbona dal 1° al 4 novembre 2021. Il programma prevede una serie di conferenze di alto livello, con relatori quali Brad Smith (Presidente di Microsoft), Werner Vogels (CTO di Amazon), Stephen Kaufer (CEO di Tripadvisor) e Roula Khalaf (Redattore capo del Financial Times). Le startup selezionate potranno partecipare alle iniziative dedicate alle nuove imprese tra cui attività di coaching ("Mentor Hours"), una competizione di pitch e incontri con potenziali investitori. Le imprese interessate dovranno inviare la propria manifestazione d'interesse entro le ore 12:00 del 17 settembre 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@cert.sardegnaricerche.it