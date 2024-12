Cor 3 settembre 2021 A Sella&Mosca si presenta la Dinamo La cornice è quella solita delle Tenute Sella & Mosca, ormai location tradizionale degli eventi di Gala del club. A fare gli onori di casa e aprire la serata insieme a Geppi Cucciari Giovanni Pinna, direttore generale delle Tenute algheresi



ALGHERO - Giovedì sera nelle Tenute dello sponsor Sella&Mosca la madrina Geppi Cucciari ha presentato le squadre della Dinamo maschile e femminile formato 2021-22. Dopo un anno di distanza forzata autorità e sponsor si sono ritrovate per la presentazione dal vivo, con palpabile emozione di tutti gli attori coinvolti: la cornice è quella solita delle Tenute Sella & Mosca, ormai location tradizionale degli eventi di Gala del club. Il tutto è stato reso possibile grazie all’ospitalità dello sponsor Sella&Mosca e alla collaborazione con i comuni di Sassari e Alghero e quella con i partner Character, Rockhaus, Vybress, Florgarden e Pasticceria Artigiana Vanali.



A fare gli onori di casa e aprire la serata insieme a Geppi Cucciari Giovanni Pinna, direttore generale delle Tenute algheresi, la parola quindi al presidente Stefano Sardara che ha presentato la stagione che verrà analizzando il momento storico: «Sono felice per essere di nuovo qui con la tradizionale presentazione, Sella e Mosca è casa nostra, voi sponsor sostenete il progetto e ci consentite di essere qui, è ora di guardare avanti godiamoci la serata e ricordiamoci che la pallacanestro è tornata ad allietare la Sardegna».



Dopo i saluti istituzionali con il sindaco di Alghero Mario Conoci, il primo cittadino di Sassari Nanni Campus e il presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Michele Pais, il magnifico rettore Gavino Mariotti la parola agli sponsor che hanno sposato il progetto Dinamo. A partire dal Banco di Sardegna, main sponsor biancoblu, con il direttore generale Giuseppe Cuccurese: «Il Banco di Sardegna ha l’obiettivo di arrivare alle nozze d’oro, quello con la Dinamo è un lungo rapporto intrapreso 32 anni fa. È una partnership che non è mai stata più forte di oggi, studiamo sempre progetti nuovi, lo scorso anno siamo stati i primi in Italia a portare sugli spalti oltre 3000 sagome per non lasciare soli i giocatori durante le partite, inoltre abbiamo portato il basket a casa tramite un concorso dedicato ai ragazzi. Quest’anno partirà un nuovo progetto che riguarderà le scuole primarie e sarà legato alle tradizioni cittadine. Come ricorderete avevamo ideato la carta del triplete, in questi giorni l’abbiamo rinnovata con il claim dei tre capitani. La squadra femminile dallo scorso anno ha completato la nostra partnership con Dinamo e Dinamo Lab, a breve presenteremo un’iniziativa dedicato interamente alle donne, iniziative che hanno a che fare poco con lo sport ma che allo stesso tempo veicolano il messaggio di come Dinamo intende lo sport stesso».



Sul palco allestito nel patio delle Tenute alcuni rappresentanti degli sponsor: a partire da Andrea Alessandrini, amministratore delegato di Nobento, ultimo sponsor arrivato in casa Dinamo, Cristiana Mura di Tiscali e Luca Alippi, presidente e amministratore delegato Ep Produzione. Dinamo è anche impegno nel sociale, a partire dal profuso impegno sul territorio: per questo sul palco Carlo Mannoni, presidente della Fondazione di Sardegna, e Antonio Tilocca, presidente della Fondazione Dinamo.