Museo Sanna chiude per manuntenzioni

SASSARI - Chiude il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna”. Da martedì 7 a giovedì 9 settembre 2021, per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della struttura, verrà sospesa temporaneamente l’apertura al pubblico.



Nel frattempo il Museo, visto il programma stabilito per una fruizione sia in presenza e sia online, proseguirà le sue attività attraverso i suoi canali social con un palinsesto ricco di contenuti in grado di soddisfare le esigenze e le curiosità del pubblico. Da venerdì 10 settembre 2021 il Museo Sanna riprenderà la sua normale attività e sarà possibile visitare, nella Sala Clemente, la mostra Sulle tracce di Clemente, ideata e progettata dallo stilista Antonio Marras, che resterà aperta fino al 18 giugno 2022.



Per accedere al Museo sarà necessario presentare la certificazione verde al personale preposto, utilizzare la mascherina durante la visita e rispettare il distanziamento. Gli ingressi saranno contingentati per gruppi di massimo 10 persone. È richiesta la prenotazione all’indirizzo: drm-sar.museoarcheoss.prenotazioni@beniculturali.it Apertura al pubblico dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 20.00 (ultimo ingresso alle 19).