G.P. 7 settembre 2021 Plataforma: incontri istituzionali ad Alghero







Gli incontri sono continuati con una visita alla Delegazione del Governo Catalano ad Alghero e la riunione con Gustau Navarro, Delegato della Generalitat de Catalunya. La riunione ha avuto come tema principale l’accordo di collaborazione tra Generalitat e Plataforma e della possibilità di svolgere ulteriori attività nell’ambito di questo accordo che è già attivo. Successivamente, la vicepresidente e la delegata di Alghero sono state ricevute dal Sindaco di Alghero Mario Conoci, a cui hanno potuto presentare progetti come “El Segell”, che supporta l’uso dell’algherese in ambito commerciale e che vede già la partecipazione di tre imprese algheresi. Mireia Plana e Irene Coghene hanno evidenziato l’importanza dell’inserimento dell’algherese nella didattica scolastica, come prevede la legge regionale n. 22 del 3 luglio 2018. La territoriale algherese della Plataforma, che è particolarmente attenta al problema della trasmissione della lingua alle nuove generazioni, ha distribuito gratuitamente nelle scuole della città, all’ospedale civile e all’ufficio anagrafe, oltre 1.000 copie del libro-cd Mans Manetes, dedicato ai più piccoli.



Ha chiuso la serie di incontri istituzionali l’appuntamento con il Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, l’avvocato Michele Pais. La tematica di quest’ultima riunione è stata la scuola. Plataforma per la Llengua ha attivato una campagna attraverso la diffusione del materiale informativo finalizzata a dare la possibilità ai genitori di chiedere alle scuole l’applicazione della legge per la didattica in algherese. A tre anni dall’approvazione della legge regionale n. 22, non è ancora possibile fare lezione in algherese nelle scuole della città e, per questo motivo, i rappresentanti della Plataforma per la Llengua hanno chiesto al Presidente Pais di interessarsi per far sì che le buone intenzioni della legge si trasformino in realtà già a partire da quest’anno scolastico. Le rappresentanti della Plataforma per la Llengua hanno evidenziato in particolare i problemi legati alla scelta della lingua nel formulario d’iscrizione, alla certificazione ed alla formazione dei docenti e alla possibilità di attivare congiuntamente sia la didattica curriculare veicolare sia le attività extracurriculari.



Nella foto: vicepresidente e delegata di Alghero della Plataforma con il Sindaco Mario Conoci ALGHERO - La vicepresidente della Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, in visita ad Alghero per incontrarsi con i rappresentanti delle istituzioni politiche e culturali della cittadina sarda di lingua catalana, accompagnata dalla rappresentante locale dell'associazione Irene Coghene. Lo scopo della visita è rinforzare i legami e far conoscere le attività presenti e future che l'associazione vuole portare avanti in città, per favorire sempre di più l'uso dell'algherese nei diversi ambiti sociali. La densa agenda degli incontri è incominciata con una riunione a cui hanno preso parte Carlo Sechi e Giuseppe Tilloca, rispettivamente presidente e direttore dell'Obra Cultural de l'Alguer, l'associazione di tutela della lingua attiva in città dal 1985, avente lo scopo di confermare la collaborazione che le due associazioni portano avanti già da qualche anno, come la condivisione della sede sociale, presso la Biblioteca Catalana, e l'aiuto reciproco nell'organizzazione delle attività culturali e di sensibilizzazione a favore dell'algherese.