Cor 7 settembre 2021 San Giuseppe, Don Potito non è più parroco Al suo posto Don Leonardo Idili, finora vicario parrocchiale della Parrocchia Madonna del Santo Rosario in Alghero. Sarà lui il nuovo amministratore parrocchiale di San Giuseppe alla Pietraia (Alghero)



ALGHERO - Nuove nomine nei giorni scorsi disposte nella Diocesi di Alghero-Bosa dal Vescovo, Mons. Mauro Maria Morfino e rese note dal Cancelliere Vescovile, Mons. Angelo Cocco. Tra i numerosi avvicendamenti che interessano le diverse parrocchie delle tre foranie di Alghero, Bosa e Macomer, quella in capo alla Chiesa di San Giuseppe, nel popoloso quartiere della Pietraia ad Alghero.



Dopo numerosi anni infatti, Don Potito Niolu lascia il ruolo di parroco. Sarà Don Leonardo Idili, finora vicario parrocchiale della Parrocchia Madonna del Santo Rosario in Alghero, il nuovo amministratore parrocchiale della Parrocchia di San Giuseppe in Alghero. Don Potito viene nominato collaboratore parrocchiale nella stessa parrocchia di San Giuseppe e mantiene l’incarico di direttore dell’Ufficio per la Cooperazione missionaria tra le Chiese.



Al Rosario invece, vicario parrocchiale sarà Don Manuel Petretto, al rientro in Diocesi dopo un triennio di studi a Roma per il conseguimento della Licenza in Liturgia. Per lui anche la nomina a vicedirettore dell’Ufficio Liturgico Diocesano. Novità anche in borgata: Padre Andrea Marongiu religioso dei PP.Somaschi, in permanenza triennale nella Diocesi di Alghero-Bosa, viene nominato Amministratore parrocchiale della Parrocchia della Natività della B.V. Maria in Santa Maria la Palma.



Nella foto: Don Potito Niolu in una foto del 2010 all'inaugurazione della comunità di accoglienza per minori gestita dall’associazione “Criaturas” alla Pietraia (Alghero)