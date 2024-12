G.P. 9 settembre 2021 Ep Produzione gold sponsor Dinamo Ep Produzione e Dinamo insieme per altri tre anni. L’azienda energetica triplica il suo impegno e sarà gold sponsor del club fino alla stagione 2023-2024



SASSARI - Prosegue e si consolida per altri tre anni la partnership tra la Dinamo Banco di Sardegna ed EP Produzione. Per il settimo anno consecutivo la società energetica affiancherà in qualità di gold sponsor i giganti di coach Demis Cavina sia nel campionato di LBA sia in Europa nella Basketball Champions League. Dopo un anno difficile anche per il basket, la Dinamo è ripartita con entusiasmo nella nuova stagione lo scorso 4 settembre. Si conferma così il “Binomio di Energia e Sport” fondato sulla condivisione di valori e principi, che vede le due realtà collaborare da anni sul territorio.



«Le partnership sono fatte per durare nel tempo e così è per il nostro rapporto di collaborazione con la Dinamo Sassari, che si rinnova per il settimo anno – afferma Paolo Appeddu, Direttore della Centrale EP di Fiume Santo - Molteplici sfide, nello sport come nel nostro mondo dell’energia, ci attendono. Lo sport ci dà ispirazione per il nostro lavoro. Con la compagine bianco blu siamo accomunati infatti dagli stessi valori quali lo spirito di squadra, talento e determinazione, qualità utili a entrambe le nostre realtà per confermarsi agli alti livelli raggiunti nei rispettivi ambiti di azione. È uno dei modi con cui confermiamo il legame costruttivo e positivo con il territorio».



Un progetto a lungo termine che vuole guardare al futuro con ottimismo e che vedrà unite le due realtà fino alla stagione 2023-2024. Una vicinanza, quella tra EP Produzione e il club del presidente Stefano Sardara, che vuole anche essere un incoraggiamento nei confronti della ripresa delle attività sportive, dopo l’interruzione forzata a causa della pandemia, sia a livello nazionale, sia a livello locale con il coinvolgimento del settore giovanile e minibasket.