G.P. 9 settembre 2021 Sassari Calcio si gioca al Vanni Sanna Calcio: ritorno al Vanni Sanna dopo un anno di assenza. È stato inoltre pubblicato il calendario della stagione 2021-2022. La stracittadina con la Torres è prevista per la 15esima giornata



SASSARI – La società Sassari calcio Latte Dolce ha reso pubblico il calendario della stagione 2021-2022. I biancocelesti faranno il loro esordio domenica 19 settembre in trasferta contro il Carbonia, una delle grandi sorprese della scorsa stagione, mentre l’esordio casalingo al “Vanni Sanna” sarà invece la domenica successiva, sempre in un derby sardo, contro il Muravera. La stracittadina con la Torres è invece prevista per la 15esima giornata: si giocherà infatti il 19/12 e il 01/05. Tra gli altri big match da segnalare la sfida contro il Cyinthialbalonga all’11esima giornata e quella con l’Ostia Mare alla 13esima. La regular season si concluderà invece il 15/05 al “Biagio Pirina” di Arzachena. Le partite in casa si giocheranno nuovamente allo stadio “Vanni Sanna ” di Sassari.