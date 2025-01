12 settembre 2021 Cada dia: 12 settembre 1965



Arrivo del transatlantico americano Indipendence nel porto di Alghero. Per la prima volta un transatlantico ha fatto scalo in un porto sardo e ha stabilito il primo collegamento di nave passeggeri tra gli Stati Uniti e la Sardegna. La nave, che portava a bordo 800 croceristi americani, ha raggiunto la terraferma algherese con delle piccole motobarche. Ad attendere i turisti, una maestosa folla di algheresi.