Cor 10 settembre 2021 Alghero sott´acqua, città in tilt Un violento acquazzone ha mandato letteralmente in tilt tutti i quartieri della Riviera del Corallo. Saltati tombini un po ovunque, chiusa al traffico la via Lido e la doppia corsia per San Giovanni. Problemi alla viabilità



Alghero - Alghero va sott'acqua. Il violento acquazzone che si è abbattuto sulla Sardegna nord occidentale ha mandato letteralmente in tilt il sistema idrico-fognario della città di Alghero, non nuovo a simili disservizi. Saltati tombini un po ovunque, con strade chiuse al traffico e viabilità in tilt. Completamente allagate la via Lido e la doppia corsia fino a San Giovanni. Poderosi anche gli versamenti di liquami dai bastioni, al porto e sulla via Degli Orti, dove la stazione del vecchio depuratore è andata in blocco.