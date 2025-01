G.P. 14 settembre 2021

Vigilesse in costume: multa per cane in spiaggia

Tre vigilesse in costume da bagno multano una famiglia di Vigevano per 200 euro per essere entrate in spiaggia con il loro cagnolino. Ma la famiglia sanzionata si rivolge all’associazione italiana difesa animali per far annullare la sanzione

LOIRI PORTO SAN PAOLO - I fatti sono accaduti sulla spiaggia di Porto Taverna una località del comune di Loiri San Paolo in Sardegna e risalgono allo scorso 18 agosto scorso, ma sono stati resi noti solo in queste ore. Qui una famiglia di Vigevano è stata multata per 200 euro per essere entrate in spiaggia con il loro cagnolino, un barboncino toy. Una storia da ricordare in questa calda estate, sia per come è stata comminata la sanzione da tre vigilesse in costume da bagno, sia anche per la motivazione segnata sul verbale in cui su una copia appare barrata la casella relativa alla detenzione del cane in spiaggia mentre sulla copia in possesso della signora di Vigevano risulta che la multa sia stata elevata perché la signora giocava in spiaggia con la palla.



La famiglia vigevanese si è cosi rivolta al telefono amico per i cani in spiaggia dell’associazione italiana difesa animali ed ambiente che l’ha cosi assistita nella presentazione di uno scritto difensivo al sindaco e se necessario per tutti i passi successivi. «Siamo di fronte a una storia che rasenta l’assurdo, tre vigilesse si presentano in due pezzi e multano una bagnante che sta in spiaggia con il suo cane- scrive in una nota l’AIDAA- senza aver esposto alcun tesserino di riconoscimento, e sbagliano pure la motivazione della sanzione, siamo al ridicolo, speriamo che il sindaco di Loiri abbia maggiore buon senso e annulli quella sanzione palesemente illegittima senza obbligarci a fare ulteriori passi che comporterebbero anche la segnalazione per le tre vigilesse o ausiliarie ancora non ci è dato sapere per violazione delle norme sulla obbligatorietà dell’identificazione prevista dalla legge».



Foto d'archivio