Sassari-Alghero commissariata: Deiana (M5s) esulta

ALGHERO - «Il duro lavoro paga sempre e oggi posso dirmi soddisfatta di quanto fatto finora». Lo dice con enfasi la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana (nella foto) sulla nomina del commissario straordinario per lo sblocco di dieci tra le principali opere stradali della Sardegna. «Così come vi aveva anticipato qualche giorno fa – continua la parlamentare - è stato nominato il commissario. Finalmente la Regione Sardegna ha confermato l'elenco delle infrastrutture e ha comunicato l’acquisita intesa con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Questo - afferma Paola Deiana - è un grande traguardo che siamo riusciti a raggiungere con il massimo impegno, rivolto a migliorare la sicurezza stradale, le condizioni della viabilità e della mobilità in Sardegna. Con queste opere strategiche cambierà la qualità degli spostamenti dei sardi e dei visitatori».



In particolare, l'onorevole del Movimento 5 stelle parla della strada SS 291 e annuncia: «Ho avuto modo di interloquire con i referenti Anas e siamo nelle condizioni di procedere con l'appalto già entro dicembre 2021». «Sarà mio dovere vigilare ancora e non mollare la presa fino alla fine - precisa la deputata -. Il completamento di quest’opera è stato un degli obiettivi su cui mi sono concentrata dall'inizio del mio mandato e ora, nominato il commissario, bisogna pensare ad appaltare i lavori entro il 2021». Infine, la deputata Paola Deiana ci tiene a ringraziare «i membri del governo attuali e quelli passati per avermi supportato. Nello specifico, gli ex ministri Danilo Toninelli e Sergio Costa, l'ex sottosegretario Roberto Traversi, la Sottosegretaria Ilaria Fontana, la vice ministra Alessandra Todde e il sottosegretario Giancarlo Cancelleri».