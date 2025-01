G.P. 14 settembre 2021 Success: workshop ad Alghero “Dall’idea all’impresa”: si chiude ad Alghero con un workshop internazionale il percorso del progetto Success dedicato ai giovani imprenditori. Appuntamento domani, mercoledì 15 settembre ore 9,30, hotel Catalunya



ALGHERO – Mercoledì 15 settembre, sarà il momento per “Dall’idea all’impresa” il workshop internazionale in programma ad Alghero organizzato da Promocamera, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Sassari che chiude il progetto Success. Un evento a corollario di un interessante quanto proficuo percorso al fianco di nuovi- e soprattutto motivati- imprenditori per sostenere idee e progetti. Success ha permesso di attivare una rete transfrontaliera di servizi (scouting, coaching e tutoring) per assistere la nascita di imprese nei territori dell’Alto Tirreno (Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica e Regione francese del PACA (Provenza, Alpi, costa Azzurra) e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori della nautica, turismo innovativo e sostenibile, energie rinnovabili e biotecnologie.



Il progetto ha sostenuto anche sotto il profilo economico, i neo imprenditori di tutte le regioni partner che si sono costituiti in impresa non più di qualche mese fa. Nell’occasione, le 23 nuove imprese di Sardegna, Liguria, Toscana, Corsica, VAR e Alpi Marittime presenteranno il proprio progetto imprenditoriale ad una qualificata platea di esperti formata dalla Commissione di partenariato transfrontaliera, dai vari Comitati locali, e soprattutto da potenziali finanziatori e portatori di interesse.



Durante la giornata saranno organizzati incontri B2B dove i neo imprenditori avranno la possibilità di approfondire la loro reciproca conoscenza con la finalità di attivare interessanti collaborazioni di business. I lavori prenderanno il via alle 9,30 all’hotel Catalunya con i saluti istituzionali dei vertici di Promocamera, Camera di Commercio e dei partner coinvolti cui seguiranno la presentazione del progetto e delle imprese protagoniste di Success. Nel pomeriggio seguiranno gli incontri operativi e i lavori di gruppo tra i team.