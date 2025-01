Cor 14 settembre 2021 Consulta del Parco di Porto Conte, c´è l´avviso I vertici del Parco Naturale Regionale di Porto Conte sbloccano la procedura di nomina e costituzione della Consulta, prevista in statuto ma inspiegabilmente mai formalmente constituitasi fino ad oggi. Avviso valido fino al 4 ottobre 2021



ALGHERO - E' indetta ad Alghero la procedura pubblica per manifestare interesse ai fini della nomina dei membri della “Consulta del Parco” (ai sensi del combinato disposto dell’art.9 della L.R. n.04/1999 e degli art.4 e 13 dello Statuto aziendale, con decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di nomina). I vertici del Parco Naturale Regionale di Porto Conte sbloccano così la procedura di nomina e costituzione della Consulta, prevista in statuto ma inspiegabilmente mai nominata fino ad oggi.



E' il direttore generale, con proprio atto, ad invitare i rappresentanti legali delle associazioni ecologiche naturalistiche riconosciute, delle categorie dell’artigianato e del commercio, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni culturali e sportive, a presentare apposita istanza, insieme ad alcune dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconvertibilità e rinuncia ad eventuali assegnazioni. Ci sarà tempo fino alle ore 12 del 4 ottobre per presentare la domanda, utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata.



La Consulta del Parco sarà successivamente nominata dall’Assemblea dell’Ente con mandato pari alla durata dell’Assemblea stessa; sarà composta da un massimo di 6 membri, e presieduta dalla direzione dell’Ente Parco. I componenti della Consulta esprimono parere non vincolante negli atti di programmazione, di indirizzo e regolamentari dell’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”. Tale Organo consultivo può, inoltre, di propria iniziativa, formulare proposte e osservazioni agli altri organi dell’Ente di gestione, i quali sono tenuti a prendere in esame i pareri, le proposte e le osservazioni e ad esprimere motivatamente le proprie determinazioni in merito (non possono far parte della Consulta i componenti dell’Assemblea).



Pervenute tutte le domande, il responsabile del Servizio Affari Generali dell’Ente provvederà alla raccolta e verifica delle stesse e le trasmetterà al direttore con funzioni di Segretario al fine di essere sottoposte all’attenzione dei componenti l’Assemblea del Parco, chiamati, tramite voto segreto (4 voti per singolo consigliere), a nominare i candidati (massimo 6 componenti) che hanno riportato il maggior numero di voti, nel rispetto delle condizioni di pari opportunità di genere ai sensi dell’art.28 del Regolamento del Consiglio Comunale. Attraverso successivo atto gestionale si procederà all’accettazione formale dell’incarico da parte dei candidati nominati dall’Assemblea.



Nella foto: Raimondo Tilloca, presidente Parco Regionale di Porto Conte