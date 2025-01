Cor 16 settembre 2021 Cadavere a Maristella, s´indaga per omicidio I dubbi erano sorti subito dopo il ritrovamento del corpo. Adesso arriva la conferma dall'autopsia: per la morte di Antonietta Canu di Alghero s´indaga per omicidio. Alle strette il nipote della donna



ALGHERO - Dal primo momento le indiscrezioni portavano al lui. Adesso per la morte di Antonietta Canu, la donna di 71 anni di Alghero, scomparsa dalla sua casa il 13 luglio e ritrovata senza vita il 4 settembre scorso all’interno di un grosso cespuglio nella borgata di Maristella, dove viveva, c'è un indagato. E' iscritto nel registro della Procura di Sassari. Si tratta del nipote 34enne: L'uomo era stato immediatamente interrogato dagli inquirenti ma le sue dichiarazioni avevano lasciato numerosi punti oscuri.