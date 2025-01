Cor 16 settembre 2021 Eden: Di Gangi accoglie Licia Colò «Incontro a titolo personale» oggi al Parco tra Licia Colò e l´ex assessore Marco Di Gangi. La troupe di "Eden, un pianeta da salvare" gira 90 minuti di trasmissione che andrà in onda a gennaio 2022



ALGHERO - «Gli effetti del lavoro svolto da assessore continuano anche dopo la sua cessazione. Oggi ad Alghero ho incontrato a titolo personale Licia Coló, il regista Alessandro Antonino e la troupe della trasmissione Eden - un pianeta da salvare che dedica una puntata ad Alghero. Dopo Freedom, Linea Blu, Bellissima Italia, France 2, Rai News 24, Alghero continua ad essere protagonista anche grazie all’impegno e al sostegno dell’Assessorato al Turismo, dell’Amministrazione Comunale di Alghero e del Parco di Porto Conte». Così l'ex assessore al Turismo di Alghero, Marco Di Gangi, che questa mattina ha accolto a Tramariglio la giornalista televisiva, pubblicando alcuni scatti sui social. 90 minuti in prima serata su La7 per raccontare il meglio della nostra città, del suo territorio e del Parco di Parco Conte. La puntata di Eden su Alghero dovrebbe andare in onda a gennaio 2022.