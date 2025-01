S.A. 17 settembre 2021 Covid: incidenza dimezzata in una settimana Sardegna verrà riconfermata in zona bianca. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale sull´epidemia da Covid-19 all´esame della cabina di regia tutti i parametri sono in miglioramento



CAGLIARI - La Sardegna verrà confermata zona bianca. Secondo la bozza del monitoraggio settimanale sull'epidemia da Covid-19 all'esame della cabina di regia tutti i parametri sono in miglioramento.



A partire dall'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, 57,8 negli ultimi sette giorni, che è quasi dimezzata rispetto alla settimana precedente. In calo anche la pressione sugli ospedali: scende al 10% la percentuale di posti occupati in terapia intensiva e resta stabile al 12% il dato sui ricoveri in aerea medica.



La Sardegna, dunque è tra le regioni a rischio basso. Salgono, invece, a quattro le Regioni/Province autonome classificate a rischio moderato (Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento).