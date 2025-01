Cor 18 settembre 2021 La Fip fa 100, basket al Balaguer Per il Settore Minibasket in programma il Trofeo del Centenario, al via il 18 settembre ad Alghero presso il Colle Balaguer con la giornata conclusiva del Minibasket For Life Day



ALGHERO - 1921-2021. La Federazione Italiana Pallacanestro compie 100 anni. Le celebrazioni dal primo gennaio 2021 per tutto l'anno. Per il Settore Minibasket in programma il Trofeo del Centenario, al via il 18 settembre ad Alghero presso il Colle Balaguer con la giornata conclusiva del Minibasket For Life Day: è un’attività promozionale dedicata a tutti i gruppi Minibasket, e realizzata con criteri e modalità dinamiche e aperte, fondate sulla disponibilità e la collaborazione delle società che hanno aderito entro lunedì’ 13 Settembre. Le squadre partecipanti saranno divise in 4 Gruppi, che evocano i valori propri del Minibasket. Ogni partita assegnerà 3 punti al vincitore, 2 punti in caso di pareggio, 1 punto alla squadra sconfitta. Gestiti da tutti i Comitati Provinciali e Regionali FIP, i risultati andranno ad alimentare la classifica dei quattro Gruppi. La Manifestazione gode del Patrocinio del Comune di Alghero Assessorato allo Sport.