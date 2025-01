21 settembre 2021 Cada dia: 21 settembre 1929



Seguendo l'esempio di altre nazioni europee, anche in Italia si celebrarono delle giornate di propaganda antitubercolare ed igienica che presero il nome di Festa del fiore, durante le quali si vendevano nelle piazze fiori di stoffa e si distribuiva materiale d'informazione igienica. Per la Festa del fiore del settembre 1929 furono inviate ad Alghero 200 rose artificiali, 200 rosette e 200 violette e si tenne una conferenza dell'ufficiale sanitario durante la quale fu proiettato gratuitamente un film sulla tubercolosi. A partire dal 1931 le Campagne Antitubercolari vennero potenziate con la vendita, da Pasqua a Pentecoste, del francobollo antitubercolare.