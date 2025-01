S.A. 21 settembre 2021 Festival Liquida, lo scrittore tra gli studenti Marco Magnone, autore insieme a Fabio Gedai del libro “I segreti di Acquamorta - Delitto al lago” è il protagonista del nuovo appuntamento riservato ai ragazzi delle scuole del festival di letteratura giornalistica che si terrà il 24 settembre



SASSARI - È Marco Magnone, autore insieme a Fabio Gedai del libro “I segreti di Acquamorta - Delitto al lago” il protagonista del nuovo appuntamento - riservato ai ragazzi delle scuole - dell’edizione 2021 di Liquida, festival di letteratura giornalistica giunto alla sua III^ edizione il cui “core” è andato in scena dal 29 luglio al 01 agosto a Codrongianos nello spazio antistante la Basilica di Saccargia. L’evento è organizzato in collaborazione con Entula.



L’appuntamento con gli studenti è fissato a Codrongianos, fra i banchi della scuola locale con un pubblico di ragazzi a fare da parterre interessato e d’eccezione e uno dei due autori del libro a mettersi a disposizione fra genesi dell’idea, racconto del lavoro svolto e sequel del progetto. Il tutto permeato dal mistero che accomuna i vari volumi della nuova avventura letteraria.



Scrive sulla sua pagina Facebook personale Fabio Geda: «Ve la faccio breve: io e Marco Magnone ci abbiamo preso gusto. Chiusa la saga Berlin ci siamo messi a lavorare a un nuovo progetto per Mondadori Ragazzi. Stavolta una serie. Quattro libri per ora. Ognuno indipendente dagli altri ma con gli stessi protagonisti. Super avventure noir con misteri, investigazioni, problemi reali e un tocco di sovrannaturale. E con un importante utilizzo delle illustrazioni usate come vero e proprio linguaggio, alla Selznick per intenderci. Le illustrazioni sono affidate alla bravissima Marta Bertello. Vi dico che a scrivere quest’opera ci siamo divertiti e ci stiamo divertendo Tantissimo».