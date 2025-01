S.A. 21 settembre 2021 A Orosei 1.000 pensionati da tutta Italia Un ritrovo per la “Festa Nazionale Socio ANAP”. Relax, escursioni, incontri e dibattiti fino al 26 settembre



OROSEI - In più di 1.000 sono arrivati in Sardegna, a Orosei, da tutta Italia, per ritrovarsi e godere dell’ultimo scorcio di estate. Sono i pensionati di Confartigianato che da giovedì scorso partecipano

alla “Festa Nazionale del Socio”, organizzata e promossa dall’ANAP,

Associazione Nazionale Anziani e Pensionati della Confartigianato, che

a livello nazionale associa più di 300mila persone. «Siamo onorati e orgogliosi di ospitare questa manifestazione per la

sesta volta in 15 anni – commenta la Presidente Regionale dell’ANAP

Sardegna, Paola Montis – segno che il territorio, le strutture e

l’ospitalità sarda sono difficili da dimenticare».



Fino al 26 settembre, il Club Hotel Marina Beach Golfo di Orosei, sarà

teatro di relax, escursioni, cultura ma anche di attività, incontri e

dibattiti. Per ANAP Nazionale saranno presenti il Presidente Nazionale, Guido Celaschi e dal Segretario Nazionale Fabio Menicacci, per la Sardegna la Presidente Regionale ANAP Paola Montis e la Presidente Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai, mentre il territorio sarà rappresentato dal Presidente di Confartigianato Nuoro

Ogliastra, Giuseppe Pireddu e dal Segretario Pietro Mazzette.



L’evento di Orosei servirà anche per far conoscere a un pubblico vasto

come quello dei pensionati, le zone del nuorese non sufficientemente

conosciute e, soprattutto, per far apprezzare la cultura, i prodotti

artigianali e l’enogastronomia. L'Anap, Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato, opera in Italia da più di trent'anni, grazie ai suoi Gruppi regionali e provinciali, con l'obiettivo di garantire tutela, rappresentanza, difesa ed informazione agli anziani e ai pensionati.