S.A. 21 settembre 2021 Via Macciotta liberata dal cantiere L´Amministrazione comunale di Alghero procederà all´eliminazione del cantiere che da anni occupa un marciapiede di via Macciotta. Il Comune attiverà le procedure per il recupero delle somme anticipate a carico dei responsabili



ALGHERO - «L’Amministrazione comunale è intervenuta in sostituzione dei proprietari evidentemente inadempienti all’ordinanza emessa nei loro confronti, per l'eliminazione del cantiere che da anni occupa un marciapiede di via Macciotta. La situazione di degrado in quella parte di marciapiede ha creato gravi conseguenze per la fruibilità da parte dei cittadini».



Così si legge nella nota diffusa dall'Ufficio stampa del comune di Alghero in merito all'annoso disagio. «Il servizio affidato dal settore ambiente che ha preso avvio in questi giorni - è evidenziato - garantirà il ripristino dello stato dei luoghi con la piena fruibilità del marciapiede e dei parcheggi prospicienti l’immobile i cui proprietari sono stati destinatari dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi».



E infine: «particolare non secondario, la la rimozione del palo dell'illuminazione pubblica che a suo tempo fu inglobato nel balcone di un palazzo in costruzione. Il Comune attiverà le procedure per il recupero delle somme anticipate a carico dei responsabili».