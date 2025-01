S.A. 22 settembre 2021 Coro Polifonico Turritano all´Asinara Sabato 25 settembre Cala Reale all´Asinara ospiterà questo doppio evento promosso in collaborazione con la Direzione del Parco Nazionale dell´Asinara



PORTO TORRES - Un concerto del Coro Polifonico Turritano e una cerimonia per ricordare Giancarlo Pinna, a quasi un anno dalla sua scomparsa. Sabato 25 settembre Cala Reale all'Asinara ospiterà questo doppio evento promosso in collaborazione con la Direzione del Parco Nazionale dell'Asinara.



Per il pubblico appuntamento alle 8 e 30 al porto di Porto Torres (rientro previsto con partenza alle 18 dall'Asinara), mentre la cerimonia vera e propria prenderà il via alle 11 a Cala Reale: prima con un ricordo di Giancarlo Pinna - amministratore comunale e poliedrico uomo di cultura profondamente innamorato della città di Porto Torres - ad opera di Maria Bastiana Cocco, assessora comunale alla Cultura, Gabriela Scanu, Commissaria del Parco Nazionale, Laura Lambroni, maestro del Coro Polifonico Turritano, Franco Satta, presidente del Consiglio comunale, Antonio Torre, ornitologo che partecipò con Pinna alle prima battaglie per la valorizzazione dell'Asinara, e Sandra Pinna, sorella dell'indimenticato uomo di cultura.



L'incontro sarà moderato da Vittorio Gazale, direttore del Parco dell'Asinara. Sarà poi la volta dell'esibizione del Coro Polifonico Turritano, reduce dai recenti successi del festival Voci d'Europa, di cui Pinna era un componente storico. "Per il Coro Polifonico Turritano la figura di Giancarlo Pinna è stata fondamentale fin dai primi anni di esistenza dell'associazione - dichiara la presidente Maria Maddalena Simile - per tanti anni ha partecipato costantemente ad ogni attività, finché le sue condizioni di salute glielo hanno permesso. È stato una colonna portante del Coro Polifonico Turritano: sono oltre mille i concerti tenuti in tutta Italia e anche oltre i confini del Paese che lo hanno visto presente sul palco assieme agli altri cantori.



«Lo ricordiamo come ideatore e grande sostenitore dello storico Festival Internazionale di Musiche Polifoniche Voci d’Europa - organizzato dal Coro Polifonico Turritano sin dal 1979 - proprio perché questa manifestazione incarna lo spirito di incontro, confronto e unione fra popoli che ha sempre caratterizzato il suo pensiero e il suo stile di vita. Giancarlo Pinna ha ricoperto un importante ruolo di supporto all'attuale presidenza e alla direzione artistica del coro, poiché spesso le sue parole hanno trasmesso a tutta l’associazione la forza di rialzarsi anche nei momenti più complicati, proprio come ha fatto lui, con tenacia, di fronte alle grandi difficoltà della vita».