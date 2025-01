Cor 23 settembre 2021 Sassari: microchip in canile L´11 ed il 29 ottobre, dalle 9 alle 11, nei locali del canile comunale di Sassari, si procederà alla microchippatura gratuita dei cani. Il servizio si svolgerà fissando un appuntamento tramite richiesta telefonica allo 079279630



SASSARI - L'11 ed il 29 ottobre, dalle 9 alle 11, nei locali del canile comunale di Sassari, si procederà alla microchippatura gratuita dei cani. Il Servizio veterinario della struttura dipartimentale Anagrafe canina e Randagismo Zona Nord dell’Ats Sardegna, in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente del Comune di Sassari, eseguirà il servizio di anagrafe canina mediante applicazione di microchip nell'ambito della lotta contro il randagismo, nella struttura in località Funtana sa Figu, strada provinciale Sassari – Osilo.



Gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, pertanto non saranno accettati i cani non trattati con antiparassitari. Inoltre i cani mordaci o di grossa taglia devono essere muniti di museruola.



Per le norme di contenimento del coronavirus, il servizio si svolgerà fissando un appuntamento tramite richiesta telefonica allo 079279630. Dovranno essere comunicati: dati anagrafici, codice fiscale e numero di documento di riconoscimento (carta di identità o patente), dati necessari per la precompilazione della scheda anagrafica allo scopo di regolamentare le presenze ed evitare contatti interpersonali fra l’utenza. Saranno accettati solo 40 cani.